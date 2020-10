Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de infectari cu SARS-Cov-2 ramane ridicat, la fel si bilantul deceselor. Am ajuns pe locul al doilea in Europa la numarul de morti COVID... The post Suntem pe locul doi in Europa in topul mortalitatii. Nelu Tataru: Situația este data de cazurile grave de comorbiditati/ Luptele se vor da pentru…

- Înregistrari video cu potențiale crime de razboi au aparut pe rețelele de socializare în timp ce luptezl fac ravagii în jurul teritoriului disputat Nagorno-Karabah între Azerbaidjan și etnicii armeni, relateaza BBC. Una dintre înregistrarile video, care a fost postata…

- Liderul de la Ankara, Erdogan, a declarat miercuri, ca „Turcia ii va da Greciei replica pe care o merita” in conflictul din Mediterana de Est, intr-o noua revenire la retorica și acțiunile agresive - Turcia a trimis din nou o nava de explorare in apele revendicate de Grecia, conform Agerpres.

- Gylfi Sigurdsson a fost eroul nordicilor, jucatorul celor de la Everton reușind o dubla contra tricolorilor. Islanda s-a impus cu 2-1 contra României, iar formația lui Mirel Radoi a ratat prezența la Euro 2020 (de vara anului viitor). Ce spune Sigurdsson"Ne-am facut meciul dificil…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a indemnat vineri "tertele parti" sa pastreze distanta fata de conflictul din Nagorno-Karabah, exprimandu-si speranta ca informatiile privind prezenta unor "jihadisti sirieni" in Azerbaidjan sa fie nefondate, noteaza AFP potrivit Agerpres. Luptele dintre…

- Capitala teritoriului separatist Nagorno Karabah, Stepanakert, a fost "lovita" vineri de forțele azere, a anunțat ministerul armean al Apararii, care a invocat "numeroși raniți" în rândul civililor, scrie AFP."Exista numeroși raniți în rândul…

- Kremlinul indeamna Turcia sa se abtina „sa toarne gaz pe foc” si sa actioneze in favoarea pacii in Nagorno-Karabah, o enclava separatista azera in care confruntari armate intre separatisti armeni si Azerbaidjan s-au soldat, incepand de duminica, cu peste 100 de morti, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emannuel Macron a lansat joi un apel Uniunii Europene sa prezinte o 'voce mai unita si mai clara in fata Turciei', care 'nu mai este un partener in regiune', in contextul in care nu exista o pozitie unita a blocului comunitar cu privire la acest subiect, informeaza…