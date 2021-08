Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea de salvare a strainilor din Afganistan și a afganilor care au lucrat pentru ambasade și companii straine este in impas. Ambasada americana la Kabul a recunoscut ca nu-și poate ajuta nici macar propriii concetațeni sa ajunga pe aeroportul din Kabul, din cauza blocajelor impuse de talibani. Asta,…

- ,,Doi talibani au venit cu pistoalele si erau gata sa il loveasca, iar noi a trebuit sa intervenim si sa tipam, dar a fost un alt luptator taliban care a spus ", a povestit Clarissa Ward pentru CNN.Jurnalista a declarat ca echipa ei a fost acostata de oameni care le-au cerut ajutorul sa fuga din tara,…

- Romania va prelua personalul local afgan care a sprijinit Armata Romana in Afganistan. Presedintele Asociatiei Militarilor Veterani si Militarilor cu Dizabilitati, ranit grav in Afganistan, atrage atentia ca interpretii, care au fost un soi de interfata a militarilor romani in legatura cu localnicii,…

- De cand presedintele american Joe Biden a anuntat in luna aprilie retragerea trupelor americane din Afganistan, s-a vorbit mult despre modul in care ar putea profita China de oportunitatea de a umple vidul de putere lasat de SUA astfel incat sa-si extinda prezenta si influenta in aceasta tara, relateaza…

- Unul dintre comandanții talibani filmați duminica sarbatorind capturarea palatului prezidențial a fost identificat drept Gholan Ruhani, un fost deținut încarcerat de americani timp de 6 ani în închisoarea Guantanamo, relateaza Business Insider.Potrivit unor documente oficiale…

- Romanii sunt paziți de soldați ai NATO și unii inca așteapta sa fie preluați de o aeronava aparținand forțelor aeriene britanice. Autoritațile internaționale au scos mai multe curse pentru mai mulți straini de pe teritoriul ocupat acum de talibani, insa, deocamdata, zborurile sunt rare de pe aeroportul…

- Scene dramatice au fost filmate astazi pe aeroportul din Kabul astazi. Mii de oameni au încercat sa paraseasca zona cu ajutorul avioanelor americane. De frica talibanilor, afganii s-au agațat inclusiv de roțile avioanelor americane care decolau din Kabul Cel putin cinci persoane au decedat…

- Un reportaj BBC din Afganistan arata amploarea luptelor dintre talibani și forțele guvernamentale afgane, dar și modul in care teroriștii incearca sa iși consolideze puterea. Insurgenții au capturat deja zece capitale de provincie și se afla la doar 150 de kilometri de capitala Kabul. Serviciile secrete…