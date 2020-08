Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko apare duminica intr-o inregistrare video coborand dintr-un elicopter cu arma in mana. El poarta vesta antiglonț, este inconjurat de militari inarmați și a aterizat, potrivit AFP, la resedinta sa din Minsk, nu departe de manifestatiile opozitiei, scrie Agerpres.

- Cu drapele alb si rosu, culorile contestarii, multimea reunita in piata Independentei si pe strazile din jur, a reluat in cor slogane precum "Libertate!". Mass-media si conturile de mesagerie Telegram apropiate de opozitie au indicat mai mult de 100.000 de protestatari in capitala pentru a…

- SputnikAlegeri prezidențiale in Belarus: Secțiile de votare și-au deschis ușile - VideoIn ziua principala de de vot, 9 august, secțiile vor funcționa intre orele 8.00 și 20.00. In total, in cadrul acestei campanii electorale au fost constituite 5767 de secții de votare, dintre care 44 in strainatate,…

- 200 de mercenari deghizați in turiști, s-au infiltrat in Belarus cu misiunea de a perturba alegerile prezidențiale Președintele bielorus, Lukashenko a convocat ieri o intalnire urgenta cu membrii Consiliului de Securitate cu privire la situația legata de reținerea a peste 30 de de reprezentanți ai unei…

- CHIȘINAU, 17 iul – Sputnik. Autoritațile de la Chișinau au inceput sa discute cu partea rusa despre posibilitatea furnizarii vaccinului impotriva COVID-19. Precizarea a facuta de președintele Igor Dodon, care a fost intrebat de Sputnik cat de realista este cooperarea cu Federația Rusa in privința…