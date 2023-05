Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei din Belaurs, dictatorului Alexander Lukașenko i s-a facut rau dupa parada de Ziua Victorie de la Moscova, și a fost dus la aeroport, insoțit de o ambulanța. Acesta nu a participat la cina oferita de Vladimir Putin prietenilor dictatori.

- Astazi, 9 mai, Rusia a sarbatorit o zi importanta in cultura sa populara – Ziua Victoriei. Dictatorul rus Vladimir Putin nu a fost in cea mai buna dispoziție la „parada victoriei” din Piața Roșie din Moscova, au observat comentatorii pe rețelele de socializare. Starea sa de spirit nu a fost deloc de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asistat marti la parada militara din Piata Rosie, cand Moscova celebreaza „Ziua victoriei” impotriva Germaniei naziste. Parada a avut loc loc in conditii de securitate sporita, dupa incidentele cu drone inclusiv asupra Kremlinului, și a durat numai 45 de minute. Piata…

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa asiste marti la parada militara din Piata Rosie, ce se va desfasura cu ocazia celebrarii la 9 mai a Zilei victoriei impotriva Germaniei naziste, in pofida recentului incident in care doua drone au fost doborate deasupra Kremlinului, relateaza DPA, potrivit…

- Rusia a anunțat ca anul acesta nu vor fi invitați demnitari straini la parada militara care se va desfașura pe 9 mai la Moscova. Singurul șef de stat prezent va fi președintele Kirghizstanului, Sadir Japarov, iar spectacolul aviatic a fost scos din program. Pe 9 mai, la parada militara prezentata in…

- Rusia nu invita niciun sef de stat sau de guvern strain la parada militara din 9 mai, in cel de-al doilea an de razboi al Kremlinului impotriva Ucrainei, relateaza DPA. Vladimir Putin a luat aceasta hotarare susținand ca nu este o aniversare speciala a evenimentelor, și de aceea nu va invita conducatorii…

- Gleb Pavlovski, consilierul care l-a ajutat pe Vladimir Putin sa caștige primele alegeri prezidențiale in anul 2000, a murit, luni, la varsta de 71 de ani, din cauza „unei boli grave”, a anunțat presa de la Moscova. Gleb Pavlovski a fost consilierul și strategul lui Vladimir Putin, „specialistul in…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…