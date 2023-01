Stiri pe aceeasi tema

Poloneza Magda Linette, locul 45 WTA, si belarusa Arina Sabalenka, numarul 5 mondial si favorita 5, s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului Australian Oen, faza in care vor fi adversare , potrivit news.ro.

Tenismanul american Ben Shelton, locul 89 mondial, a acces, luni, in sferturile de finala de la Australian Open, potrivit news.ro.

Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, favorita numarul 3, s-a calificat, luni, in sferturile de finala la Australian Open, primul grand slam al anului, potrivit news.ro.

Jaqueline Cristian, locul 143 WTA, si Ana Bogdan, numarul 61 mondial, vor evolua, luni, in primul tur la turneul de grand slam Australian Open, potrivit programului anuntat de organizatori.

Presedintele rus Vladimir Putin a sosit luni in Belarus, la o intalnire cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko, aliatul sau in Razboiul rus din Ucraina, in contextul in care Kievul afirma ca se teme de un eventual atac de pe teritoriul belarus in 2023, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi la Digi24 ca actuala coalitie de guvernare poate functiona si fara formațiunea maghiara, dar asta ar insemna o instabilitate politica, conform Agerpres.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a aratat convins ca Romania va fi primita in spațiul Schengen in luna decembrie. In contextul in care noi nu am fost acceptați pana acum, deși indeplinim criteriile tehnice de 11 ani, liderul PSD a susținut ca poate și politicienii sunt de vina. Și l-a invocat…

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spulbera speculațiile politice și arata ca in luna mai, in urma rotativei la guvernare, el va deveni noul prim-ministru al Romaniei.