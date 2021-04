Video: Lukașenko a aterizat la Moscova pentru a discuta cu Putin Dupa cum s-a menționat anterior, programul intalnirii include o discuție cu privire la relațiile bilaterale, pașii pentru restabilirea legaturilor de transport, problemele uniunii (a fost inclus in lista subiectelor prioritare), raspunsul comun la provocarile și amenințarile actuale, precum și lupta pandemia COVID-19. Președintele rus a declarat la intalnirea cu liderul belarus ca relațiile dintre cele doua țari se dezvolta cu succes. Vladimir Putin și-a exprimat increderea in restabilirea comerțului bilateral. "Sunt sigur ca totul va fi restabilit in același volum, exista totul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

