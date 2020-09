Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, ca guvernul pe care il conduce sustine valorificarea tuturor resurselor naturale ale Romaniei "intr-un mod care sa genereze un potential de dezvoltare economica". "Ca Guvern, incurajam dezvoltarea si celorlalte proiecte pentru ca, din punctul…

- Premierul Ludovic Orban a participat, joi, in comuna Corbu din judetul Constanta, la inceperea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia - MGD, dezvoltat de compania Black Sea Oil and Gas, parte a grupului Carlyle Energy. Seful Executivului…

- Premierul Ludovic Orban este prezent, joi, in comuna Corbu, județul Constanța, la inceperea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia – MGD, dezvoltat de compania B...

- Ludovic Orban a declarat ca scaderea Produsul Intern Brut a fost provocata de criza sanitara.Premierul Ludovic Orban a mai spus ca in Parlament e un dezmat in privinta majorarii cheltuielilor bugetare. „Criza sanitara a provocat o criza economica. Cu toate acestea, guvernul va crește pensiile cu un…

- Premierul Ludovic Orban a avertizat, joi, ca impunerea unor noi restricții in Romania depinde foarte mult de ”creșterea numarului de romani care respecta regulile de protecție sanitara”. Aflat la Constanța, el a afirmat ca Guvernul nu vrea sa ia masuri care sa ”afecteze viața oamenilor”. ”Nu vrem sa…

- Premierul Ludovic Orban a reacționat cu privire la estimarea Consilului Fiscal in legatura cu scaderea economica de 4-6% in acest an. Prim-ministrul a punctat ca „estimarile in ceea ce privește creșterea PIB sunt de apanajul altor instituții”.„Consiliul Fiscal, din punctul meu de vedere, trebuie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar si într-o situatie economica favorabila, dar ca, acum, când România este într-o criza, cresterea pensiilor cu 40% nu poate fi sustinuta financiar. CITEȘTE ȘI:…

- Premierul Ludovic Orban, prezent sambata la punerea in functiune a retelei de gaze naturale in comuna Moara din judetul Suceava, a atras atentia asupra faptului ca in prezent doar 35% din populatia Romaniei este conectata la retelele de gaz natural. "La ora actuala, desi Romania detine rezerve de…