Conferința județeana a PNL Iași i-a adus pe aceeași scena și pe Ludovic Orban, și pe contracandidatul sau, Florin Cițu. Premierul a facut o grimasa cand Orban a intrat in sala, in ropote de aplauze, intrerupandu-i discursul. In timp ce iși rostea discursul, Florin Cițu a fost intrerupt de un ropot de aplauze, doar ca […]