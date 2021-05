Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la celebra imagine cu Ludovic Orban, la acel moment prim-ministru, si mai multi ministri fara masca, petrecand in biroul premierului in timp ce Romania este practic inchisa, liderul PNL recidiveaza. Liderul PNL si-a petrecut aniversarea de 58 de ani alaturi de zeci de colegi, intr-o…

- Presedintele Camerei Deputatilor și președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, in timpul unei vizite la Braila, pe santierul Podului suspendat peste Dunare, ca recunoaste interventia social-democratului Mihai Tudose, fost premier si actual europarlamentar PSD, in realizarea podului de la…

- Ludovic Orban iși dorește și el revenirea cat mai curand la normalitate, dar noul ministru al Sanatații abia și-a inceput mandatul. In plus, pe masura ce va crește procentul persoanelor vaccinate, vor fi ridicate, gradual, și din restricții, mai susține președintele Camerei Deputaților. „Suntem pe…

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a declarat convins, miercuri, dupa demiterea ministrului sanatații, ca se va depași impasul politic din coalitie. El a exclus, insa, o reimparțirea e portofiilor și a reafirmat susținerea PNL pentru Florin Cițu in funcția de premier. „Opinia mea este ca nu e bine sa porți…

- Premierul Norvegiei, Erna Solberg, și-a serbat ziua de naștere impreuna cu 13 membri ai familiei, limita impusa de regulile de prevenire a pandemiei fiind de 10 persoane. Prim-ministrul, care a implinit 60 de ani, și-a cerut public scuze. Erna Solberg a recunoscut ca 13 membri ai familiei sale au luat…

- Liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Botond Csoma, afirma ca „ministrul Stelian Ion abordeaza subiectul justitiei ca un politruc”. Botond Csoma a mai adaugat ca este „inadmisibil” ca acest subiect sa fie politizat. „Am remarcat faptul ca, din nefericire, domnul ministru Stelian Ion abordeaza…

- Scandal la varful PNL, intre liderii marcanți ai partidului, care il acuza pe premierul Florin Cițu ca a scapat fraiele din Guvern cu privire la miniștrii USR-PLUS, iar in privința șefilor de agenții propuși de PNL…iși face propria evaluare. In ședința Biroului Executiv Național al PNL, mai mulți lideri…

- Senatorul PNL Liviu Voiculescu, judecat din 2013 pentru aderare la un grup infracțional organizat și conflict de interese, este membru in Comisia parlamentara de control a activitații SIE. Fost polițist la IPJ Olt pana in 2015, Voiculescu a fost acuzat de DIICOT ca participa la petrecerile interlopilor…