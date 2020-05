Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Ludovic Orban va da, luni, in sedinta de la ora 8.00, o Hotarare prin care va declara starea de alerta, in Romania, in baza noii Legi 55, adoptata de Parlament si care a intrat in vigoare astazi.Hotararea de Guvern este necesara pentru instaurarea starii de alerta, in conditiile in…

- Persoanele cu venituri mici vor beneficia de masti de protectie gratuite, in baza unui act normativ care va fi adoptat in sedinta de guvern de saptamana viitoare, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban . „Pregatim un act normativ impreuna cu Ministerul Muncii ca pentru persoanele vulnerabile, pentru…

- Premierul Ludovic Orban a efectuat in aceasta seara o vizita la Academia Tehnica Militara ”Ferdinand I” impreuna cu ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca. Primul ministru a felicitat echipa de specialisti care a realizat un ventilator, suta la suta romanesc, pentru pacientii cu COVID-19. Gepostet…

- ”Invenție prezidențiala: mancatul cu botnița! Chesta cu masca obligatorie ne-a lasat … masca”, scrie Varujan Vosganian pe pagina sa de Facebook. ”Cineva ne vrea mankurtizați (n.r. mancurtizare – uitare provocata intenționat; supunere orbeasca, depersonalizare, indobitocire). Decizia ca noi sa purtam…

- Premierul Ludovic Orban va primi o noua invitatie pentru a se întâlni cu liderii partidelor parlamentare, în conditiile în care marti a lipsit de la întâlnirea liderilor politici în care au fost discutate masuri importante pentru români în contextul…

- MASURI… Legea prin care se poate amana plata utilitatilor pentru cel mult trei luni a trecut de Parlament si va ajunge la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Prin acest act normativ si firmele vor putea sa amane, la cerere, plata contributiilor de asigurari sociale (CAS si CASS). Exista insa…

- Premierul Ludovic Orban a explicat, duminica, in conferinta de presa online sustinuta de la Vila Lac, ce presupune instaurarea starii de urgenta. Masurile urmeaza sa fie prevazute in decretul pe care presedintele Klaus Iohannis il va da, luni, si care va fi contrasemnat de seful Executivului. Starea…

- Presedintele interimar al Partidului Forta Nationala, senatorul Teodor Melescanu, si secretarul general al formatiunii, Mircea Gainusa, au anuntat, sâmbata, la Târgu Mures, ca au solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a României pe motiv ca seful statului…