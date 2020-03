Ludovic Orban a vorbit, marți seara, de la Palatul Victoria, iar, la o intrebare pusa de o jurnalista nu prea a știut sa raspunda, spunand ca se va documenta.

Intrebat daca a solicitat derogarea de la articolul 15 din CEDO, premierul a raspuns: "Permiteți-mi sa ma documentez și o sa va dau raspunsul la aceasta intrebare. E posibil sa se fi facut acest demers pentru ca am instituit starea de urgența. și normal ca am afectat drepturi care sunt prevazute in decretul privind instituirea starii de urgența.

Nu sunt foarte documentat, o sa ma documentez și o sa va raspund la intrebare".