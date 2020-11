Stiri pe aceeasi tema

- In pandemie, pelerinaje s-au organizat doar pentru oamenii din localitate, cu distanțare sociala și fara cozi, cand tocmai coada este esența unui astfel de eveniment religios. Cercetatorul Mirel Banica a explicat intr-un interviu pentru Libertatea de ce omul zilelor noastre nu mai ințelege sacrificiul…

- Corpul de control al prim-ministrului a realizat o acțiune de documentare la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989 („SSRML”). Perioada supusa verificarilor este 1 ianuarie 2017 - prezent.Citește…

- Rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19 la nivelul Capitalei este sub 1,5/1.000 locuitori, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban contrazicandu-l in acest fel pe președintele Klaus Iohannis care s-a aratat ingrijorat de numarul mare de imbolnaviri din ultima perioada. Președintele Iohannis…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide, luni, reintroducerea de restrictii pentru tarile care au un nivel de infectare superior cu noul coronavirus in ultimele 14 zile in comparatie cu situatia din Romania, a anuntat premierul Ludovic Orban. "Nu am mai actualizat situatia tarilor,…

- Mecanismul de redresare si rezilienta ar putea ajuta Romania nu doar sa isi revina, ci sa devina mai rezilienta, sa foloseasca aceasta oportunitate pentru a crea un mediu de afaceri care sa le permita oamenilor sa investeasca, sa creeze locuri de munca si sa aiba productivitate, a afirmat, joi, comisarul…

- Undeva pe la jumatatea lunii iulie, inceputul lunii august, Guvernul Orban, prin vocea Ministrului Educației, anunța ca se vor achiziționa numarul necesar de tablete pentru toți elevii din Romania, pentru a putea face orele online, odata cu inceperea anului școlar 2020-2021. Din pacate realitatea este…

- La ședința de guvern, Ludovic Orban i-a cerut explicații ministrului de Interne, Marcel Vela legate de activitatea clanurilor interlope din Romania, prilej cu care premierul Romaniei i-a facut observație acestuia.

- Ludovic Orban a indemnat pensionarii din Romania sa ințeleaga faptul ca pentru a crește orice venit, statul are nevoie de resursele necesare, iar decizia de majorare a punctului de pensie cu 14% a fost o decizie grea, pe care guvernul PNL și-o asuma....