VIDEO Ludovic Orban, NERVOS după decizia CCR: 'Este un îndemn la anarhie' Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca decizia CCR, care anuleaza amenzile din timpul starii de urgența, nu este decat un indemn la a nu respecta legea. "Imi pare rau ca trebuie sa spun așa, dar este o invitație pentru fiecare cetațean la nerespectarea legii, este un indemn la anarhie și la un comportament incorect fața de societate și semeni. Citește și: Ludovic Orban a facut anunțul! In ce condiții vor fi deschise mall-urile Vom analiza noul context și vom gasi cele mai bune soluții pentur a opri raspandirea virusului și pentru a putea relua activitatea economica,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

