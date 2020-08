Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca in cursul zilei de vineri va fi depusa la Curtea Constitutionala o sesizare sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament privitor la posibilitatea de a depune motiune de cenzura in vacanta parlamentara, in sesiune extraordinara.

"Da, in cursul zilei de maine vom depune (sesizarea, n.r.). Practic, aceasta sesizare este sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament, privitor la motiunile de cenzura si la posibilitatea de a depune motiune de cenzura in vacanta parlamentara",…