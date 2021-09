Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Arad, joi seara, ca o solutie la criza politica poate fi "demisia premierului", iar alegerea presedintelui partidului nu se face prin decret al presedintelui Klaus Iohannis. Inainte de a intra in complexul Expo Arad pentru a-si sustine motiunea…

- Ludovic Orban a incercat sa explice scaderea PNL in sondaje din ultimele luni. Fostul premier a gasit chiar și vinovatul. Mai exact, președintele PNL, Ludovic Orban, a spus ca partidul este in scadere in sondaje și ca oamenii sunt critici fața de liberali, pentru ca le reproșeaza ca in loc sa gaseasca…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu care a spus ca PNL are nevoie de mai mult liberalism. Liderul PNL a fost prezent la simpozionul dedicat implinirii a 157 de ani de la nașterea lui Ion I. C. Bratianu si le-a spus participanților ca liberalismul nu trebuie inventat, acesta fiind legat de istoria…

- Președintele organizației județene a Partidului Național Liberal, deputatul Gabriel Avramescu, este unul dintre cei 67 de lideri ai PNL care au semnat un apel in care il acuza pe președintele Ludovic Orban ca dinamiteaza partidul și guvernarea, susținand „campania de linșaj public impotriva premierului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca nu a fost informat de Florin Cițu despre problemele cu dosarele din SUA, nici in discuții personale, nici in cadrul procedurilor legale. Orban a declarat, la Realitatea Plus, ca nu a avut niciodata informații despre problemele cu dosarele din…

- De data aceasta, Klaus Iohannis ii cheama la Palatul Cotroceni pe șefii celor doua Camere, Ludovic Orban și Anca Dragu, dar și pe parlamentarii din comisia de invațamant.Ludovic Orban va sta la aceeași masa cu Monica Anisie, care a caștigat șefia PNL Sector 2, dupa ce l-a tradat și a trecut in tabara…

- Florin Cîtu a afirmat ca îsi doreste ca PNL sa fie cel mai mare partid din România, nu al doilea, si a precizat ca, daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, liberalii nu aveau acum nici guvernare, nici premier, relateaza News.ro. „Eu vreau ca PNL sa…

- Florin Cițu spune ca nu știe la ce s-a referit Ludovic Orban cand a spus ca „cel care este ales președintele PNL trebuie sa fie și premier”, dar ca la congresul PNL se va alege doar conducerea partidului și ca nu exista in statut prevederi cu privire la funcția de prim-ministru. Intrebat cum interpreteaza…