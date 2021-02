Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, si-a delegat aproape toate atributiile secretarei de stat Andreea-Anamaria Moldovan. Ordinul a fost semnat de Vlad Voiculescu in 19 februarie. In documentul obținut in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO se arata ca Andreea Moldovan coordoneaza urmatoarele…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca trebuie demarata procedura de desemnare a unui nou Avocat al Poporului. „Personal, sunt sustinatorul aducerii institutiei Avocatul Poporului in cadru constitutional si legal prin desemnarea unui nou Avocat al Poporului. In acest sens, exista un raport…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat ca pensiile vor creste de la data de 1 ianuarie 2022. „La baza cresterii punctului de pensie sta formula care a existat in Legea 263 si anume compensarea in proportie de 100% a pierderii puterii de cumparare, ca urmare a inflatiei si de asemenea cresterea puterii…

- Liderul PNL Sector 5 și deputat, Cristian Bacanu, susține ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ii cere prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, sa incalce deliberat legea, asta in condițiile in care reglementararile privind starea de alerta prevad o relaxare a restricțiilor odata cu scaderea…

- Vineri, 15 ianuarie 2021, Vlad Voiculescu, Ministrul Sanatații, a oferit mai multe detalii despre campania de vaccinare anti-COVID-19, dar și despre sporurile pe care le vor primi cadrele medicale, ca urmare a implicarii lor in campania de imunizare. „Cei care muncesc practic in afara programului de…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, spune ca decizia de deschidere a școlilor poate fi revizuita in cazul in care in secțiile de terapie intensiva crește numarul de pacienți. Rugat sa indice o cifra, Voiculescu a spus 1.500. Intrebat, joi seara, la TVR1, in emisiunea ”Romania9”, realizata…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la B1TV, ca Emil Boc și Vlad Voiculescu fac rau coaliției de guvernare cand intra in polemici la televizor. „E bine sa nu fie un dialog TV. Nu fac bine aceste declaratii polemice. Cand am hotarat sa guvernam Romania trebuie sa fim seriosi. Nu pot…

- Liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, arata ca Institutul Matei Balș și Spitalul Colentina, ambele din Capitala, au ramas fara caldura și apa calda. El ii identifica printre vinovați pe cei de la PSD, dar și premierul Ludovic Orban. Citește și: Primele rezultate ale alegerilor parlamentare…