- Ziarul Unirea Posibile EXCEPȚII introduse de PSD pentru purtarea maștii. Ciolacu explica de ce nu a purtat-o in Parlament: Am deviație de sept Inaintea ședinței de marți a Biroului Permanent Național al PSD, Marcel Ciolacu, Președintele PSD, a declarat ca nu a purtat masca de protecție atunci cand a…

- Premierul Ludovic Orban spune ca liderii PSD și Pro România pot fi amendați pentru ca nu au purtat masca în timpul ședinței Parlamentului. „Pot fi amendați. Oricum, un comportament total incorect, din partea unora care se pretind lideri. (...) A fost o decizie a lor sa nu poarte…

- Premierul Ludovic Orban spune ca oamenii trebuie sa se obisnuiasca sa poarte masca de protectie, iar "in timp" va exista o sanctiune pentru cei care nu vor respecta regula privind obligativitatea purtarii mastii dupa data de 15 mai. "Cu siguranta va exista in timp o sanctiune, dar cred ca lucrurile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca, daca va fi invitat la parlament printr-o procedura oficiala, parlamentara sau constitutionala, cu siguranta va merge pentru a prezenta masurile luate de guvern in aceasta perioada. Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a solicitat prezenta…

- Klaus Iohannis a anunțat astazi faptul ca masca chirurgicala de protecție va deveni obligatorie in Romania dupa 15 mai. „Masura nu este limitata in timp și vom putea renunța la purtarea maștii poate la anul, atunci cand nu va mai exista riscul infectarii” a precizat președintele Klaus Iohannis. „Purtarea…

- Incepand de luni, 6 aprilie, purtarea maștii de protecție in jurul gurii și nasului devine obligatorie in municipiul Suceava și in cele opt localitați unde este instituita carantina totala. Așa a decis astazi Comitetul pentru Situații de Urgența al județului Suceava prezidat de prefectul Alexandru Moldovan.…

