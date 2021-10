Stiri pe aceeasi tema

- "Am asistat la o premiera, un congres al unui partid cu scopul alegerii unui președinte la care nu s-a ales un președinte. Dl Cițu nu este președintele PNL, nici Klaus Iohannis nu este, așa cum a rezultat acest partid in urma Congresului de sambata. Este acolo un grup de oameni care azi va prelua conducerea…

- Ludovic Orban a avut un discurs devastator la adresa lui Florin Cițu, pe care l-a acuzat ca nu este un lider, ca nu se face ințeles de oameni, ca nu are capacitatea de a ridica partidul, ba dimpotriva. Actualul președinte al PNL nu a ezitat nici sa sa critice afirmațiile lui Klaus Iohannis la Congresul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a aratat deranjat de afirmațiile premierului Florin Cițu, contracandidatul sau la alegerile pentru șefia liberalilor, care a spus in luna august despre el ca „a ales un mod foarte urat de a iesi din politica”. „M-a pensionat, a spus ca mi-am ales un mod urat de a ieși…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca primarii din partid vor vota cu el la congres. El a vorbit in acest sens de numarul mare de campanii electorale pe care le-a dus impreuna cu colegii sai, in cei 30 de ani de lupte politice. „Unii europarlamentari au ințeles ca a fost un indemn de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a exprimat, duminica, nemultumirea ca premierul Florin Citu nu a venit sambata la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal (TNL) in conditiile in care acesta nu s-a aflat la o distanta mare de statiunea Venus, locul in care s-a desfasurat reuniunea. "Il asteptam…

- Cu un ochi la pandemie, cu altul la congresul PNL, dar cu gandul la motiunea de cenzura depusa de PNL de USR-AUR, la pozitia PSD, la cresterea preturilor, dar si la nivelul mare ale imprumuturilor, la PNLD Angel Saligny, la PNRR, ne putem imagina cat de greu adoarme premierul Florin Citu, prim responsabil…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus, miercuri seara, ca Florin Cițu nu a mai respectat nici o recomandare de-a sa din momentul in care a decis sa candideze la șefia partidului, lasand sa se ințeleaga ca președintele Klaus Iohannis ar fi in spatele deciziei de a participa la alegerile interne.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, la Ploiesti ca daca au fost folosite resurse publice în campania interna a PNL, atunci cine a luat o astfel de decizie "trebuie sa plece imediat de la Palatul Victoria". Liderul PNL face referire la un document cu antetul Guvernului,…