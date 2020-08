Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a reprosat miercuri primarului general Gabriela Firea ca a inceput sa faca investitii in ultimele doua luni de mandat, adaugand ca ''porcul nu se ingrasa in Ajun''. Precizarile au fost facute cu ocazia lansarii candidaturii lui Radu Mihaiu, sustinut de Alianta…

- Dupa mai bine de o luna de proteste impotriva guvernului de la Sofia, protestatarii bulgari l-au somat miercuri pe premierul Boiko Borisov sa demisioneze imediat, relateaza dpa. Ei au amenintat ca in caz contrar vor bloca sesiunea extraordinara de joi a parlamentului si vor forta demiterea executivului,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis miercuri omologului sau din Iran, Hassan Rouhani, ca "ingerintele externe" in afacerile Libanului ar trebui evitate, in contextul crizei politice si sociale care s-a amplificat dupa explozia devastatoare de la Beirut, anunța MEDIAFAX.Emmanuel…

- Partidul Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) și Pro Romania au oficializat, miercuri, “Alianța pentru Prahova”.Cele trei formațiuni politice ii vor susține la alegerile locale, printre alții, pe Bogdan Toader, pentru șefia CJ Prahova și pe Cristian Ganea, in cursa pentru…

- Cinci angajați ai unei fabrici de prelucrare mecanica prin așchiere din orașul Sibiu au fost confirmați cu noul coronavirus. Fabrica a fost inchisa, anunța MEDIAFAX.Conform reprezentanților Prefecturii Sibiu, in fabrica de prelucrare mecanica prin așchiere din municipiul Sibiu au fost confirmați…

- Sumner Redstone, mogul media și miliardar, cu o avere estimata la 3 miliarde de dolari, al carui imperiu include CBS și Viacom, a murit la 97 de ani, anunța CNBC.Redstone, care s-a laudat adesea ca va trai pentru totdeauna, a murit marți, potrivit unui comunicat al National Amusements.…

- PSD a decis joi sa renunțe la susținerea lui Neculai Onțanu pentru Sectorul 2, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Onțanu e sprijinit de Dan Voiculescu. PSD a decis joi sa renunțe la susținerea lui Neculai Onțanu pentru Sectorul 2, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Onțanu…

- PNL a cedat in fața pretențiilor USR-PLUS, pentru a obține o alianța in Capitala. Astfel, liberalii au renunțat la candidatura lui Dan Cristian Popescu in Sectorul 2, pe care partenerii de la USR il acuza de colaborare cu PSD, deși acesta era favorit in sondaje. Potrivit unor surse politice, Dan…