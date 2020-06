Stiri pe aceeasi tema

Compania de biotehnologie CureVac va deveni a doua companie din Germania care va lansa un studiu clinic pe oameni pentru un vaccin experimentat destinat noului coronavirus, au declarat marti doua persoane apropiate situatiei, transmite Reuters.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca din toamna autoritatile se gandesc la o campanie de vaccinare antigripala “pe scara larga” pentru a putea identifica mai usor eventualele cazuri de infectie cu noul coronavirus. Orban a facut declaratiile la conferinta cursdeguvernare.ro. “Parerea mea e clara,…

- Alte 20 de imbolnaviri au fost confirmate ieri, numarul total ajungand la 79. Directia de Sanatate Publica Alba a efectuat, in total, 600 de teste la angajati si la familiile acestora, spune purtatorul de cuvant al institutiei, Ioana Presecan: Cazurile nou aparute sunt contactii de familie ai unor angajati…

- Posibil focar de COVID-19 la o fabrica de inghețata din Ialoveni. Opt angajați au fost diagnosticați cu acesta boala, iar alte aproximativ 30 de persoane așteapta rezultatele testelor și au fost plasate in carantina.

- Germania a aprobat o propunere de a interzice utilizarea lucratorilor temporari in abatoare in urma unui val de infecții cu coronavirus.Sute de persoane care lucreaza in abatoarele din Germania și Franța au fost pozitive pentru Covid-19 in ultimele saptamani. Mulți muncitori au ajuns din Romania pe…

Regina Elisabeta a II-a a adus un omagiu celor care au murit in cel de-al Doilea Razboi Mondial vineri,cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la Ziua Victoriei in Europa si a folosit prilejul pentru a spune ca este mandra de modul in care britanicii au raspuns la pandemia de coronavirus,scrie Reuters.

- Premierul Ludovic Orban afirma, in mesajul de Ziua Europei, ca Romania poate depasi criza pandemica daca si toate celelalte tari o vor depasi. "Romania sustine orice efort in directia dezvoltarii coezive si a solidaritatii europene, iar dupa ce vom depasi toti perioada critica sa revenim la normalitate…

- DSP Dambovita a anuntat ca incepand din 30 aprilie, in comuna Produlesti se afla in evolutie un focar familial cu 7 persoane depistate pozitiv COVID-19. Virusul a fost raspandit de un barbat, angajat al unei firme de curierat din judetul Ilfov.