- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Iasi, ca nu este luata in calcul varianta inlocuirii actualului premier Florin Citu cu unul din partea USR PLUS, seful liberalilor mentionand ca "exista un acord de coalitie". Intrebat daca Florin Citu ar putea fi inlocuit cu un premier…

- Ilie Bolojan respinge categoric varianta de a prelua functia de premier al Romaniei, in contextul actualului scandal din Coaliție. Președintele Consiliului Județean Bihor spune ca nu se pune problema ca el sa ocupe fotoliul de la Palatul Victoria. Declarația vine dupa ce liderul USR PLUS, Dan Barna,…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, sustine ca pierzatorul alegerilor interne din PNL nu va mai avea legitimitatea si autoritatea politica de a gira functia pe care o ocupa. El a declarat, joi, la Botosani, ca o eventuala demisie a sa din functia de presedinte al Camerei…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL, ca este „prematur” ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna „asa ceva”. Orban a fost intrebat luni seara de ce nu detine…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, afirma ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL. El considera ca este "prematur" ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna "asa ceva". Presedintele…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni la Realitatea PLUS ca in momentul in care a decis sa candideze la șefia PNL, Florin Cițu a incalcat o ințelegere pe care o aveau cei doi, printre care o ințelegere „legata de o instituție, cand se vacanteaza postul”, cu aluzie la șefia BNR. „Noi am…

- ​​Provocat de Ludovic Orban sa-și puna pe masa demisia în alb, Florin Cîțu nu ia în calcul sa plece de la Palatul Victoria daca pierde alegerile din partid. „Eu sunt în cursa pentru președinte PNL, despre acest lucru discutam. Celalalt obiectiv al meu este sa avem o…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in eventualitatea in care va pierde alegerile interne din partid, va demisiona din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Acesta considera ca, daca Florin Citu va fi cel care va pierde, va trebui sa renunte la functia de premier, deoarece nu ar…