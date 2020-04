Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat joi ca are pregatite textele pentru rechizitii si pentru suspendarea exportului de cereale, dupa ce a constatat ca in luna martie s-au exportat 700.000 de tone. "In luna martie s-a exportat 700.000 de tone. Procedura…

- "Nu ne putem permite sa acceptam ca din lacomie unii proprietari de cantitati de cereale sa trimita la export si sa ne lase fara grau, fara...aici va trebui sa luam masuri foarte clare, datele pe martie ne arata ca e un adevarat dezmaț pe exporturi", a spus Ludovic Orban. „700.000 de tone…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca este pregatit sa interzica exportul de cereale, in contextul in care Romania are nevoie de stocuri, iar in martie a fost „un adevarat dezmat in materie de export de cereale”.

- Premierul Ludovic Orban a acuzat joi, in ședința de Guvern, un „dezmaț” al exporturilor de cereale și i-a cerut ministrului Agriculturii, Adrian Oros, sa-i prezinte un set de masuri, el spunand ca este gata sa ia decizia interzicerii exporturilor sau chiar a rechiziționarii. Ministrul i-a raspuns…

- Premierul Ludovic Orban a lamurit, joi seara, la Digi24, problema unor taieri de salarii, in contextul epidemiei de coronavirus care a dus la inchiderea mai multor sectoare economice. Liderul de la Palatul Victoria nu considera ca austeritatea e cea mai buna soluție, contrazicandu-l astfel pe ministrul…

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a explicat in cadrul emisiunii Agricool de la Antena 3 cum sta Romania cu stocurile de cereale in aceasta criza cauzata de pandemia de coronavirus. In urma cu cateva...

- Ministerul Economiei a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat in Monitorul Oficial, masuri pe perioada starii de urgenta, care vin in sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor nationale destinate infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii derulate de minister, potrivit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Executivul este pregatit sa adopte masuri pentru susținerea companiilor afetate de pandemie, nominalizand domenii precum transporturile și restaurantele. "Am...