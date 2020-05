Stiri pe aceeasi tema

- De cați bani are nevoie Romania pentru a face fața crizei și de unde ii ia. Planul de 17 miliarde de euro pentru sprijinirea companiilor și investiții in infrastructura Romania ar putea obține acordul pentru folosirea tuturor fondurilor europene disponibile in prezent, 17 miliarde de euro, pentru sprijinirea…

- Liderul PNL Ludovic Orban le-a transmis, marti, liberalilor, in sedinta partidului, ca dupa 15 mai se vor putea relua vanatoarea si pescuitul de agrement, acestea fiind vesti bune pe care romanii trebuie sa le afle, au declarat surse din partid, pentru Libertatea. Conducerea PNL s-a reunit, incepand…

- Guvernul va adopta un act normativ care va crea un mecanism de garantare pentru capitalul de lucru si pentru investitii si pentru companiile mari care nu pot sa acceseze IMM Invest, companii mijlocii, companii mari, a declarat luni premierul Ludovic Orban, scrie Agerpres. “Cred ca putem profita de o…

- Guvernul va adopta un act normativ care va crea un mecanism de garantare pentru capitalul de lucru si pentru investitii si pentru companiile mari care nu pot sa acceseze IMM Invest, companii mijlocii si mari. "Cred ca putem profita de o conjunctura economica internationala in care Romania…

- Premierul susține ca tratarea pacienților cu COVID-19 fara simptome sau cu simptome ușoare in hoteluri ar permite supravegherea lor din punct de vedere medical. „Pregatim si posibilitatea tratarii cetatenilor romani care sunt infectati cu COVID si au o simptomatologie usoara sau sunt asimptomatici…

- Ludovic Orban le cere romanilor, care vor sa munceasca sezonier, mai ales in agricultura, sa mearga in Germania, unde deficitul este foarte mare, dar și in Italia, care iși va redeschide, in curand, porțile pentru muncitorii sezonieri din Romania. Premierul a spus ca pentru cei care au revenit…

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat duminica seara o sedinta de urgenta la Palatul Victoria in contextul inmultirii cazurilor de romani infectati cu coronavirus pe teritoriul tarii. La intalnire participa ministrul de Interne Marcel Vela, Ministrul Sanatatii Victor Costache, ministrul Transporturilor,…

- Victor Ponta a invocat duminica seara „o situație la fel de dificila” ca la cutremurul din 1977, având în vedere apariția coronavirusului în Italia, țara unde se afla o comunitate puternica de români, și a profitat de ocazie pentru a-l propune prim ministru pe Raed…