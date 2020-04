Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca si persoanele care conduc institutiile publice vor avea parte de o reducere a veniturilor, in contextul reglementarilor privind somajul tehnic, dar nu vor putea absenta de la indeplinirea atributiilor de serviciu. "Cu siguranta ca cei…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut joi Guvernului sa analizeze proiectul de ordonanta de urgenta care prevede ca bugetarii vor lucra, pe rand, cate o jumatate de luna, urmand ca in cealalta jumatate de luna sa se afle intr-o forma echivalenta somajului tehnic.

- Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul il gandește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de șomaj tehnic, scrie hotnews.ro. „(…) in ceea ce privește profesorii, mai ales ca este nevoie de o creștere a activitații profesorilor…

- Bugetari in șomaj tehnic. Ce plan are Guvernul. Guvernul Orban va lua si alte masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus. Astfel, acolo unde se va putea, angajatii din institutiile publice vor fi impartiti in doua. O parte va munci jumatate de luna, iar cealalta jumatate a angajatilor…

- Violeta Alexandru a anuntat ca Guvernul a pregatit deja un act normativ care va legifera somajul tehnic in institutiile statului. Anuntul acesteia vine dupa ce premierul Ludovic Orban spunea, miercuri seara, ca se ia in calcul ca, in aceste sectoare, o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a pregatit un proiect de act normativ pentru a legifera "o stare de fapt din sistemul public". "«Somaj tehnic» in institutiile publice, o decizie care asigura posibilitatea tuturor angajatilor de a ramane acasa in aceasta perioada, prin rotatie, intr-un…

- "La nivel national ANOFM are in acest moment 34.000 solicitari de la companii pentru aproape 300.000 angajati. ANPIS au inregistrat putin peste 35.000 cereri. Ele in acest moment sunt in prelucrare. Cand avem rectificarea bugetara se va si procesa platile. Desi am comunicat simplitatea, intampinam…

- Cetatenii vor putea sa depuna solicitari online, semnate electronic, catre toate institutiile publice, in baza unei ordonante de urgenta aprobate de Guvern, a declarat luni presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Sabin Sarmas, informeaza Agerpres.