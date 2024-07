Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Adrian Motoaca, specializat in medicina sportiva, fost la Dinamo și actualmente in staff-ul nou-promovatei Unirea Slobozia, a explicat pentru cititorii Gazetei Sporturilor masurile de prevenție pe care le aplica pentru protejarea fotbaliștilor in perioada de canicula. Romania se afla sub cod…

- Sportiva rusa Anna Kalinskaya (locul 18 WTA, 25 de ani) s-a retras din cauza unei accidentari, in optimile turneului de la Wimbledon, in timpul meciului cu kazaha Elena Rybakina (locul 4 WTA, 25 de ani). Elena Rybakina caștigase cu 6-3 primul set, iar in setul secund avea un avantaj de 3-0 in fața Annei…

- Baza sportiva tip A de langa viitoarea Sala Polivalenta a municipiului Suceava va fi finalizata in august, a aunțat primarul Ion Lungu. El a menționat ca deja a fost finalizat terenul de tenis de camp din același perimetru care este finanțat de Compania Naționala de Investiții. ”S-a finalizat terenul…

- Proiectul noii baze sportive care se ridica pe locul vechiului stadion din zona Mircea cel Batran a ajuns in faza solicitarii autorizației de construire. In acest stadiu s-a ajuns dupa trei ani ani de cand a fost demarat proiectul pentru modernizarea bazei sportive din zona de nord a Timișoarei, fosta…

- VIDEO | Trotuarele si locurile publice din Teiuș, spalate cu detergent. Lucrari la viitoarea baza sportiva și la strazile din oraș Trotuarele si locurile publice din Teiuș, spalate cu detergent. Lucrari la viitoarea baza sportiva și la strazile din oraș Trotuarele si locurile publice din Teiuș sunt…

- O medalie de aur și una de argint pentru doi sportivi ai Clubului Revolution Academy Teiuș, la competiția UFT din Cluj Doi sportivi ai clubului Revolution Academy din Alba, secția Teiuș, au participat la o competiție sportiva, in weekendul care a trecut. Este vorba despre competiția sportiva UFT, care…

- Noua baza sportiva din cartierul Matei Basarab (microraionul 3), din incinta Clubului Sportiv Școlar Targoviște, aproape de finalizare! Astfel, o noua investiție dedicata copiilor pasionați de sport va fi inaugurata cat de curand. „Terenul multifuncțional cu suprafața din tartan, cu toate dotarile,…

- Prajiturile cu mere pot fi pregatite in orice perioada a anului datorita varietații de fructe proaspete. Mai jos iți recomandam cateva dintre cele mai gustoase prajituri pe care le poți incerca acasa. Iata cum faci prajitura turnata cu mere.Umplutura de mere poate completa perfect o prajitura aromata…