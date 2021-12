Stiri pe aceeasi tema

- ”Varianta Ocolitoare Tecuci, un obiectiv despre care am discutat cu autoritatile locale de la Galati, la intalnirea de sambata. Sunt 13 ani de cand oamenii asteapta sa se incheie lucrarile. Un contract marcat ani de zile de lipsa de mobilizare si de rezilieri. Este mult prea mult. Nu mai accept scuze…

- Marcel Ciolacu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca, dupa fiecare vizita ministeriala, utilajele dispareau de pe santiere, insa monitorizarea cu drone va permite ministrului sa monitorizeze lucrarile. “Vedeti abordarea, e una corecta. Iesim si aratam care e stadiul. Nu am inteles care e solutia.…

- Drum din Romania, demn de Cartea RECORDURILOR. Se lucreaza la el de 13 ani! Drum din Romania, demn de Cartea RECORDURILOR. Se lucreaza la el de 13 ani! Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, a declarat la Galați, in cursul zilei de sambata, 4 decembrie, ca a aflat o informatie ”de Cartea…

- Niciun mijloc de transport public nu circula, luni dimineața, in Galați, dupa ce șoferii și vatmanii au intrat in greva. O noua greva a salariatilor SC Transurb SA a paralizat transportul public in comun, in aceasta dimineata, anunța Viața Libera din Galați. Protestul a inceput la ora 5 dimineața, șoferii…

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a reacționat, miercuri, dupa demiterea directorului general al Metrorex, Ștefan Paraschiv, aratand ca PNL l-a dat afara pe omul care a pus “ranga” pe cartelul de la metrou. “De ce sa se lupte PNL cu mafia din subteran? Și ei, și PSD-ul au coabitat cu…

- Elon Musk ar vrea ca cel tarziu in decembrie, sa iasa de pe liniile de asamblare de langa Berlin, primele mașini produse la ”giga-fabrica” germana, unde, sambata, a fost organizat un mare festival la care au participat 9.000 de oameni. Lucrarile au inceput acum doi ani la uzina de la Grunheide, dar…

- Un serviciu de livrare cu drone din capitala Australiei, Canberra, a fost nevoit sa-și suspende temporar activitatea din cauza corbilor care atacau dispozitivele. Pasarile sunt in perioada de cuibarit și vad in drone o potențiala amenințare. Serviciul a fost intrerupt tocmai cand cererea era mai mare…

- Fostul presedinte afgan Ashraf Ghani a incercat, miercuri, sa motiveze plecarea sa brusca din Kabul, in conditiile in care talibanii invadasera orasul. Intr-o declaratie, Ghani si-a cerut scuze poporului afgan pentru ceea ce a facut, afirmand ca nu a avut de ales, intrucat echipa sa de securitate i-a…