Lucian Bode a fost surprins la festivalul Untold de la Cluj-Napoca fara masca de protectie. Intr-o fotografie postata pe o rețea de socializare apare, alaturi de primarul Clujului, Emil Boc, cu masca sanitara, dar se pare ca imediat dupa, a renunțat la ea, cel puțin așa scriu reprezentanții Sindicatului Europol care spun ca "Legea in […]