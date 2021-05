Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.800 de pistoale cu glonț, tip revolver, au fost descoperite la frontiera, la Tulcea, intr-un TIR condus de un cetațean ucrainean. Potrivit Poliției de Frontiera, ucraineanul, de 41 de ani, s-a prezentat in punctul de trecere Isaccea, la volanul unui ansamblu rutier cu semiremorca, inmatriculat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, joi, o "o captura record" de arme de foc, la granița. Peste 2.800 de pistoale cu glonț, tip revolver, au fost descoperite la frontiera, la Tulcea, intr-un TIR condus de un cetațean ucrainean.

- „Structurile MAI au realizat o captura-record de arme de foc, arme letale. Vorbim de 2.850 de pistoale noi cu glonț. Luni seara, polițiștii de frontiera și lucratorii vamali din cadrul Punctului de trecere a frontierei Isaccea au depistat, ascunse intr-un camion condus de un cetațean ucrainean cele…

- Peste 2.800 de pistoale cu glonț, tip revolver, au fost descoperite la frontiera, la Tulcea, intr-un TIR condus de un cetațean ucrainean, a anunțat astazi ministrul de Interne, Lucian Bode. Acesta a vorbit despre „o captura record”. Potrivit lui Bode, este vorba despre 2.850 de pistoale noi, cu glonț,…

- Polițiștii de frontiera au realizat o captura record de arme de foc, letale, in urma controlului facut asupra unui camion condus de un cetațean ucrainean, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, a spus, joi, ministrul de Interne, Lucian Bode. Bode a spus ca structurile MAI au realizat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat miercuri ca polițiștii de frontiera din Tulcea au reușit o captura record de arme de foc ce urmau sa fie introduse ilegal in țara. Ei au capturat la punctul de frontiera Isaccea 2.850 de pistoale ce erau ascunse intr-un camion care transporta mobila. „Structurile…

- Luni seara, structurile Ministerului Afacerilor de Interne au realizat o captura record de arme de foc, la PTF Isaccea, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode. „Structurile MAI au realizat o captura record de arme de foc și accentuez, arme letale. Vorbim de 2850 de pistoale noi cu glonț. Astfel,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 4.000 pachete cu țigarete cu timbru R. Ucraina, in valoare de peste 36.500 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 01.03.2021, in jurul orei 19.10, s-a prezentat in Punctul…