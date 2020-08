Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana susținuta de elicoptere vaneaza un barbat care s-a refugiat in munții Padurea Neagra, dupa ce duminica a dezarmat patru polițiști pe care i-a amenințat cu pistolul, relateaza BBC.Fugarul se numește Yves Rausch, un barbat fara domiciliu stabil in varsta de 31 de ani, iar urmarirea lui…

- Premierul francez Edouard Philippe i-a remis vineri demisia guvernului sau presedintelui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anuntat Palatul Elysee, precizand ca ‘un nou prim-ministru va fi numit in orele urmatoare’. Guvernul demisionar va gestiona treburile curente pana la numirea unui nou executiv.…

- Premierul francez Edouard Philippe a demisionat vineri înaintea unei remanieri guvernamentale dorite de președintele Emmanuel Macron pentru a-și întari susținerea în rândul verzilor și recâștiga alegatorii deziluzionați în speranța de a-și întari campania pentru…

- Politia din Canada a arestat joi dimineata un barbat inarmat care patrunsese intr-o zona exclusiva a capitalei Ottawa unde locuieste si premierul Justin Trudeau. Acesta nu se afla acasa in momentul incidentului, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Trudeau si familia sa locuiesc intr-o vila in complexul…

- Politia franceza cauta marti un barbat inarmat, in urma unui apel telefonic, in cadrul unei interventii - in curs - in cartierul de afaceri La Defense, relateaza Le Figaro.”Cautam un individ inarmat care ar fi fost vazut in centrul comercial 4 temps, in cartierul La Defense”, a declarat pentru…

- Premierul Franței, Edouard Philippe, și-a adjudecat victoria în cursa pentru funcția de primar al orașului Le Havre (port important din nordul țarii), în alegerile municipale desfașurate duminica, relateaza Reuters.Potrivit TF1/LCI TV, el a obținut 58,8% din voturi.„Suntem…

- Politia franceza a interzis marti o manifestatie ce urma sa se desfasoare la Paris in memoria lui Adama Traore, un francez de culoare in varsta de 24 de ani care a murit in 2016 in timpul unei operatiuni a politiei pe care unii o compara cu moartea afro-americanului George Floyd in SUA, relateaza…