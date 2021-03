Stiri pe aceeasi tema

- Boeing și Forțele Aeriene australiene au anunțat marți ca au finalizat primul test de zbor cu un avion de lupta fara pilot, conceput sa funcționeze conectat cu aeronave cu echipaj, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Sase avioane de lupta chineze si un avion de recunoastere american au intrat duminica in zona de identificare pentru aparare aeriana a Taiwanului, a anuntat Ministerul Apararii, intr-o rara recunoastere a activitatii militare a Statelor Unite in zona, transmite Reuters. In ultima saptamana…

- Amazon.com Inc a anuntat marti ca a achizitionat 11 avioane Boeing 767-300 de la companiile aeriene Delta Air Lines si WestJet Airlines, pentru a-si accelera si majora capacitatea de livrare, in contextul cresterii comenzilor online, ca urmare a pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit AP si…

- In cazuri rare, Marea Britanie va permite ca oamenii sa fie imunizați cu doze de vaccinuri diferite, in ciuda lipsei dovezilor legate de gradul de imunitate oferit de amestecarea serurilor, informeaza Reuters.Guvernul de la Londra a anunțat ca oamenii ar putea beneficia de doua vaccinuri diferite anti-COVID-19,…

- Airbus nu a vandut niciun avion nou in noiembrie, a patra luna in care inregistreaza o astfel de contraperformanta de cand au fost introduse masurile de izolare, in martie, pe fondul scaderii semnificative a cererii, ca efect al pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit Reuters si site-ul cityam.com,…

- In schimb, grupul aeronautic european a livrat 64 de aeronave in noiembrie, catre 31 de clienti, astfel incat totalul avioanelor livrate in acest an a ajuns la 477. Livrarile includ sapte modele A350, avioane mari, destinate curselor pe distante lungi, si 56 de aeronave cu un singur culoar. In octombrie,…