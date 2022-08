VIDEO. Lovitură sub centură. Cum atacă ucrainenii tancurile rusești O drona ucraineana a reușit sa lanseze o grenada chiar printr-una din trapele deschise de pe turela unui tanc al armatei ruse. Explozia a provocat detonarea intregii muniții de la bord. Imaginile, publicate pe rețelele sociale, arata cum drona se poziționeaza deasupra tancului – care pare a fi deja abandonat – și lanseaza precis o […] The post VIDEO. Lovitura sub centura. Cum ataca ucrainenii tancurile rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

