- "Dupa o analiza detaliata efectuata de oficiali ai US Open, printre care directorul turneului - David Breewer, arbitrul turneului - Brian Eraly si multi altii, s-a stabilit ca actiunile arbitrului de scaun Mohamed Lahyani in timpul partidei dintre Nick Kyrgios si Pierre-Hugues Herbert...

- Ziua a patra de la US Open, joi, a fost marcata de o scena incredibila, cand un arbitru a coborat din scaunul sau in plin meci pentru a i se adresa personal australianului Nick Kyrgios, viitorul adversar al elvetianului Roger Federer pentru un loc in optimile de finala, relateaza AFP. …

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: In turul anterior, John Isner a ieșit invingator in confruntarea dintre cei mai buni jucatori de serviciu de la acest turneu. El l-a invins pe Milos Raonic dupa patru seturi, doua dintre ele decise la tiebreak. In penultimul act, americanul il intalnește pe Kevin…

- Turneul feminin a ramas sambata fara alte nume importante, Simona Halep (cap de serie numarul unu) și Naomi Osaka (favorita 18) plecand acasa de la Wimbledon. Nici pe tabloul masculin nu au lipsit surprizele, Alexander Zverer (favorit patru) fiind invins de Ernests Gulbis (6-0 in decisiv pentru leton).…

- Matthew Ebden a caștigat 32 din ultimele sale 43 de partide pe iarba și țintește imbunatațirea acestui bilanț. Astazi il intalnește pe Stephane Robert. Francezul de 38 de ani a venit din calificari, dar pare sa fi ajuns la capat de linie la turneul din acest an. Cu calitați mai potrivite jocului…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: In turul doi al turneului, Roger Federer il are ca adversar pe Lukas Lacko. Elvețianul, de 11 ori campion aici, este mare favorit in aveasta partida. O victorie a sa in minimum de seturi este foarte probabila. Noi optam pentru un pronostic pe numarul de game-uri.…

- Argentinienii sunt recunoscuți pentru modul intens de a trai evenimentele sportive (in special meciurile de fotbal), iar partida "pumelor" cu Nigeria a fost un motiv numai bun pentru exprimarea pasiunii. Pablo Giralt (comentator din țara tangoului) a oferit faza zilei la golul izbavitor marcat de Rojo…

- Tenismanul australian Nick Kyrgios, cap de serie numarul 4, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 656.015 euro, invingandu-l in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, pe spaniolul Feliciano Lopez, intr-o partida disputata vineri. Kyrgios va avea o misiune…