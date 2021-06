VIDEO "LOVE", mesajul adus de Jill Biden din America

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și soția sa Jill au avut o intalnire, joi, cu premierul britanic Boris Johnson și soția sa Carrie. Ulterior, cei doi s-au indreptat spre zona de relaxare in aer liber a hotelului Tregenna Castle din St. Ives, spre uimirea oaspeților și așteptand ca presa sa se relaxeze…

- Primul ministru britanic Boris Johnson și președintele american Joe Biden au semnat o noua Carta a Atlanticului in orașul Carbis Bay, Cornwall, in care este stabilita viziunea parților pentru un "viitor mai pașnic și mai prosper". Acest document, alcatuit din opt puncte, a fost distribuit de cancelaria…

- Președintele SUA, Joe Biden, a delegat-o miercuri pe vicepreședinta Kamala Harris sa rezolve problema delicata a afluxului de migranți la frontiera SUA-Mexic, potrivit AFP."Va dau o sarcina dificila... Ea a fost de acord sa conduca acest efort diplomatic", a adaugat el, referindu-se…