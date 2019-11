Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen a prezentat in ajunul Salonului Auto de la Los Angeles cel de-al șaptelea concept din familia ID. Noul ID. SPACE VIZZION a urmat dupa ID. , ID. CROZZ , ID. BUZZ , ID. VIZZION , ID. BUGGY si ID. ROOMZZ , si ca toate celelalte este evident un electromobil.

- Lincoln a prezentat o noua masina la Salonul Auto de la Los Angeles, de fapt fiind versiunea plug-in hybrid a SUV-ului Corsair , numita Grand Touring. Modelul devine al doilea electrificat din gama dupa noul Aviator Grand Touring lansat in aceasta toamna pe piata.

- Karma Automotive, companie parte a Karma Group, fondata in 2014 si localizata in California de Sud, proprietate a producatorului chinez de componente auto Wanxiang, continua usor sa-si largeasca orizonturile, dar si produsele.Mai devreme in acest an prezentand noul Karma Revero GT , iata ca acum, acasa…

- Nissan prezinta in aceste zile la Salonul Auto de la Los Angeles a opta generatie a modelului Sentra! Cel mai popular sedan marca Nissan din Statele Unite ale Americii, produs din 1982 si pana in prezent, a fost comercializat in peste sase milioane de exemplare de-a lungul istoriei sale. Automobilul…

- Audi la fel are cateva premiere la Salonul Auto de la Los Angeles. Una dintre ele este noul Audi e-tron Sportback, modelul prezentat preliminar inca la Salonul Auto de la Geneva din martie , dar iata ca acum debuteaza ca model de serie si este real mai frumos decat modelul original datorita formei coupe…

- Filmul "Richard Jewell", cel mai recent lungmetraj regizat de Clint Eastwood, o drama inspirata din evenimente reale, va avea premiera mondiala la AFI Fest 2019, un festival organizat de American Film Institute (AFI) in luna noiembrie in orasul Los Angeles, informeaza indiewire.com. Primul trailer al…

- Deși multe nume grele au decis sa nu participe la ediția de anul acesta de la Frankfurt, salonul auto din Germania prezinta in continuarea puncte de interes majore. Premiera mondiala pentru Hyundai i30 Project C este o reinterpretare a primului model de inalta performanța al marcii i30 N, obiectivul…

- Hyundai prezinta in detalii noutatea pe care o va arata lumii la Salonul Auto de la Frankurt, deja peste cateva ore. Este vorba despre a treia generatie a modelului i10, cel mai mic si cel mai accesibil automobil din gama sud-coreenilor.