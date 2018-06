Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Lora a fost implicata intr-un accident rutier care a avut loc in județul Argeș. Mașina in care se afla artista a lovit un adolescent baut care se afla pe marginea drumului. Lora a fost implicata intr-un accident rutier care a avut loc in județul Argeș, potrivit Romania TV . Cantareața se…

- Lora a fost implicata, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident rutier si a trecut prim momente de panica cand se intorcea de la un concert, de la Maracineni, in județul Argeș, scrie spynews.ro.Artista se intorcea de la un concert, iar automobilul in care artista se afla a lovit…

- Lora a fost implicata intr-un accident rutieri, in județul Argeș, dupa ce mașina in care se afla a lovit un adolescent baut, care alega pe marginea drumului. Artista se intorcea de la un concert, pe care l-a susținut la Maracineni. Tanarul in varsta de 16 ani a fost acroșat de mașina in care se afla…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Dambovita, citati de news.ro, accidentul a avut loc pe drumul judetean 702 B, unde un microbuz si un camion care veneau din sensuri opuse s-au lovit in partile laterale. Accidentul a avut loc pe fondul nepasarii distantei fata de axul drumului, insa, deocamdata,…

- Un elev de la Scoala de Agenti de Politie Campina, aflat in timpul liber, a imobilizat, sambata, un tanar suspectat de inselaciune prin metoda "Accidentul", de la care a fost recuperata suma de 20.000 de lei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, Daniel Draghici,…

- Doi dintre copiii implicati in accidentul rutier produs marti dimineata pe DN 1 A, in localitatea prahoveana Maneciu, vor fi transportati la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala. Unul dintre copii este fiul de un al soferitei care a provocat accidentul si a carui stare s a agravat, desi initial nu…

- Un copil de 12 ani a fost ranit intr un accident rutier petrecut astazi in zona Poarta 9 din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 mai a.c., in jurul orei 11.05, un barbat, de 41 de ani, din localitatea Lazu, a condus un autoturism pe strada Brizei, dinspre Poarta 6 catre Poarta 5, unde in…

- Un microbuz școlar in care se aflau zece copii a fost implicat intr-un accident rutier produs miercuri, la orele pranzului, pe un drum din județul Argeș. Primele date arata ca niciunul dintre copii nu a fost ranit. Accidentul a avut loc in comuna Cetațeni, din județul Argeș, la o intersecție cu un drum…