- Un barbat cautat pentru spargerea unui magazin din Maramureș a fost reținut de polițiști, insa nu pentru mult timp. Hoțul s-a facut nevazut de la audierile din secția de Poliție, cu tot cu catușe. Incidentul a avut loc in orașul Dragomirești, din Maramureș. Polițiștii au identificat autorul unui furt…

- Dupa ani de dezbateri, luni (2 octombrie), au inceput lucrarile de construcție pentru transformarea casei in care s-a nascut Adolf Hitler intr-o secție de poliție, potrivit Reuters. Locul nașterii lui Adolf Hitler este transformat intr-o secție de poliție, in localitatea Braunau, Austria. Proiectul…

