VIDEO – Localuri închise în județul Cluj din cauza jegului din bucătării Nereguli grave, descoperite la mai multe restaurante și magazine in județul Cluj. Asta au constatat inspectorii ANPC in timpul controalelor facute in weekend. Doua dintre restaurante au fost chiar inchise pentru o perioada de 6 luni și au fost date amenzi de sute de mii de lei. Mizerie, mucegai, rugina și kilograme de alimente expirate. Asta au gasit inspectorii ANPC in timpul controalelor efectuate la 33 de operatori economici de pe raza județului. Alimentele erau depozitate direct pe pardoseala, fie in alte spații insalubre, cum ar fi in frigidere cu urme de rugina. Legume și fructe stricate… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

