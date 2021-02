Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din Brazilia au acum unde sa se elibereze de frustrari daca vor asta. In „Rage Room”, o incapere situata intr-un depozit deschis recent la periferia orașului Sao Paulo, ei pot arunca cu ciocane in televizoare, computere sau mașini, iar experiența in locul de ”varsat nervi” costa aproximativ…

- Brazilienii au acum un loc in care sa-și verse furia și frustrarile. Intr-un „Rage Room" deschis recent, pot lovi televizoare, computere și imprimante vechi cu ciocane. Intr-un depozit de la periferia...

- Brazilienii au acum un loc in care sa-și verse furia și frustrarile. Intr-un „Rage Room" deschis recent, pot lovi televizoare, computere și imprimante vechi cu ciocane, potrivit Mediafax. Intr-un depozit de la periferia orașului Sao Paulo, oamenii pot arunca cu ciocane uriașe in televizoare,…

- Vești ingrijoratore de la cercetatorii brazilieni dupa ce u atestat vaccinu chinezesc Sinovac, unul din cele doua pe care guvernul din Brazilia se bazeaza pentru a incepe imunizarea la nivelul intregii țari, transmite Reuters cutat de digi24.ro. Studiul clinic din Brazilia era considerat cel…

- Vaccinul CoronaVac anti-COVID-19 dezvoltat de Sinovac Biotech din China are o eficacitate generala mai mica de 60% in studiul sau clinic din Brazilia, a informat luni portalul de stiri UOL citand doua surse care au vazut rezultatele, informeaza Reuters preluat de agerpres. Vezi și: Fost cercetator…

- Institutul Adolfo Lutz, laborator national de referinta din Sao Paulo, a confirmat cele doua cazuri de infectare cu noua tulpina a SARS-CoV-2. Vorbim despre doi pacienți, mai exact despre o femeie in varsta de 25 de ani care locuieste in Sao Paulo si care a intrat in contact cu persoane ce au calatorit…

- Cel mai bogat om din Brazilia, bancherul Joseph Safra, a murit joi la varsta de 82 de ani, din cauze naturale, in orasul Sao Paulo, au anuntat intr-un comunicat reprezentantii bancii care ii poarta numele, informeaza AFP. Nascut in 1938 la Beirut, membru al comunitatii evreiesti libaneze,…

- Brazilienii au votat duminica pentru primari in turul al doilea al alegerilor municipale - un test inaintea scrutinului prezidential din 2022 -, alegeri in care atentia s-a concentrat asupra duelurile din Sao Paulo si Rio de Janeiro, transmite AFP. Aproximativ 38 de milioane de brazilieni…