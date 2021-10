Stiri pe aceeasi tema

- Miza revizuiri ar fi eliminarea interdicției de a candida și a fi ales. De altfel, liderul PSD a declarat, in urma cu aproape o luna, in exclusivitate la Realitatea Plus, ca discuta cu avocatul sau posibilitatea unei actiuni in instanta."Unii spun ca eu nu am voie sa ocup vreo functie intr-un partid.…

- Politic Liviu Dragnea a confirmat ca mulți primari PSD din Teleorman vor sa treaca la APP octombrie 8, 2021 11:45 Invitat intr-o emisiune la postul de televiziune B1, Liviu Dragnea a confirmat informațiile care circulau privind o recenta intalnire cu primari PSD din județul Teleorman, dar și cu actualul…

- Fostul ministru al Romaniei, Victor Viorel Ponta, a vorbit, duminica seara, la Romania TV unde a raspuns intre altele unei intrebari privind o „impacare cu Liviu Dragnea”. „Stați sa stabilim un singur lucru, am avut un conflict pur politic cu Liviu Dragnea. Nu m-am bucurat nicio secunda pentru…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al CSM, si-a exprimat nemultumirea, marti, fata de prezenta televiziunilor la venirea lui Liviu Dragnea la DNA, spunand ca este "revoltata" si "condamna" acest lucru, in timp ce presedintele Consiliului, judecatorul Bogdan Mateescu, spune ca regreta ideea de "telejustitie"…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ce a iesit din sediul DNA, ca traieste din salariu, raspunzand unei intrebari privind sechestrul pe averea sa. Dragnea s-a prezentat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, unde procurorii i-au adus la cunostinta prelungirea sechestrului…

- Tensiunile au atins cote maxime, vineri la pranz, in apropierea sediului Direcției Naționale Anticorupție, cu scurta vreme inainte de ora 13, ora la care ar urma sa ajunga la DNA Liviu Dragnea. In zona au ajuns mai multe persoane, majoritatea in varsta, care aveau pancarte din carton, cu diverse mesaje…

- Avocata lui Liviu Dragnea a facut comparatia intre cazul clientului sau, condamnat la inchisoare cu executare si cazul fostului presedinte francez, Jacques Chirac, care a primit o condamnare cu suspendare pentru angajarea fictiva a zeci de persoane. Aparatoarea lui Dragnea a subliniat ceea ce a numit…