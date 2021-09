Stiri pe aceeasi tema

- Elton John și Dua Lipa au lansat astazi, 13 august, noua lor colaborare – „Cold Heart (PNAU Remix)”, o piesa de dans, vesela, „Cold Heart” a adus impreuna doi dintre cei mai apreciați artiști pentru o colaborare pentru prima data. „Samanța” colaborarii a fost plantata dupa ce Dua l-a invitat pe Elton…

- Invitat la un post TV și intrebat daca este analizata varianta de a acorda stimulente copiilor care se vaccineaza, ministrul Educației a raspuns ca se discuta, cu siguranța, acest lucru. "In mediul universitar, beneficiind de autonomie universitara, universitațile se gandesc deja la stimulente pentru…

- Dupa ce in ultimii ani a fost vazut la Antena 1, in numeroase emisiuni, Pepe a rupt orice legatura cu postul, iar acum este pe cont propriu și asta pentru ca, artistul nu a semnat un contract cu nicio alta televiziune. Din declarația facut de artist se poate ințelege ca nu-și mai dorește sa fie implicat…

- Fostul premier al Romaniei, Mihai Tudose, face acuzații grave la adresa fosului lider PSD, Liviu Dragnea, la doar cateva zile de la eliberarea acestuia din inchisoare. Mihai Tudose, declarații in premiera despre funcția de premier pe care a ocupat-o Invitat in cadrul emisiunii moderate de Denise Rifai,…

- Invitat in emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”, Mihai Tudose, fost premier al Romaniei, a spus adevarul despre relația pe care o are acum cu Liviu Dragnea și Victor Ponta, dar a scos la suprafața și multe dedesubturi politice. Mihai Tudose a povestit pentru prima data cum i s-a propus sa ocupe…

- Anca Alexandescu a precizat ca a ținut legatura cu Dragnea dupa ce a fost condamnat, inclusiv cu Irina Tanase. ”Era de așteptat aceasta decizie. Potrivit legii, Liviu Dragnea avea dreptul la eliberarea condiționata. Zilele trecute am vazut un comentariu in Deutsche Welle in care se spunea ca daca Dragnea…

- Tribunalul Giurgiu a decis in dimineașa zilei de astazi, 15 iulie 2021, definitiv, eliberarea condiționata a fostului lider al PSD Liviu Dragnea, din penitenriarul Rahova, dupa executarea unei fracții din pedeapsa definitiva de trei ani și jumatate de inchsioare. In ședința de joi, Dragnea a declarat…