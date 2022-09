(VIDEO-LIVE)Tokyo: Funeralii de stat pentru fostul premier Shinzo Abe

Japonia organizeaza, marți, funeralii de stat pentru fostul premier Shinzo Abe, asasinat in luna iulie in timpul unui miting electoral. Romania este reprezentata la ceremoniile omagiale, programate pe Arena Nippon Budokan, de premierul Nicolae Ciuca și de șeful Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Japonezii de rand sunt nemulțumiți ca funeraliile fostului premier costa mai mult decat cele ale Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Peste 70% dintre persoanele chestionate intr-un sondaj recent au criticat guvernul de la Tokyo pentru sumele alocate. Statul nipon se lupta cu inflația in creștere.…