Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților și Senatul s-au reunit joi, in ședința comuna, de la ora 16.00, pentru a se lua act de moțiunea de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Sunt prezenți și parlamentarii PSD și PNL, care anterior au anunțat ca nu vor participa. PSD și PNL au decis, cu ajutorul UDMR și al Minoritațilro…

- Camera Deputaților și Senatul s-au reunit joi, in ședința comuna pentru a se lua act de moțiunea de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Sunt prezenți și parlamentarii PSD și PNL, care anterior au anunțat ca nu vor participa. PSD și PNL au decis, cu ajutorul UDMR și al Minoritațilro naționale amanarea…

- ​Parlamentarii PSD vor asigura cvorumul la ședința din plenul reunit, care va avea loc joi, la ora 16:00 în care se citește moțiunea de cenzura, susțin surse parlamnetare. PSD are 157 deputați și senatori și a decis ca aceștia sa se prezinte miercuri la ședința pentru citirea moțiunii de cenzura…

- Presedintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a convocat impreuna cu sefa Senatului, Anca Dragu, o sedința a plenului reunit pentru joi la ora 16,00. In cadrul sedinței va fi citita moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a trimis inca de marți…

- Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou astazi, la ora 11.00, pe tema motiunii de cenzura depuse de USR-PLUS-AUR, dupa ce in primele trei ședințe nu s-a intrunit cvorumul. Pentru ca din nou a fost lipsa de cvorum, președintele Camerei, Ludovic…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat, luni seara, la Realitatea TV, ca, in cazul in care se vor incerca noi tertipuri in ședința de marți a Birourilor Permanente Reunite ale celor doua Camere, va trimite personal moțiunea de cenzura Guvernului. „Voi comunica moțiunea și vor curge…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului (BPR) s-au reunit astazi, la ora 12.00, pentru a stabili calendarul dezbaterii moțiunii de cenzura depusa de USR PLUS - AUR, dupa ce ședința a fost amanata de doua ori pentru ca nu s-a intrunit cvorumul. Inaintea ședinței BPR de azi, echipa…

- CRIZA politica din Romania: PSD va prelua șefia Senatului astazi, in ziua in care se va decide soarta moțiunii de cenzura inițiata de USR-AUR-PLUS Președintele Senatului, Anca Dragu (PLUS), este plecata intr-o delegație in strainatate și a delegat atribuțiile. In prima perioada, interimatul a fost asigurat…