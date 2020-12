Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a avut azi a doua runda de consultari in vederea formarii guvernului, cu partidele și formațiunile parlamentare. Liderii coaliției PNL-USR PLUS-UDMR au mers impreuna la Cotroceni, iar PSD a refuzat invitația șefului statului.

- Ludovic Orban, presedintele PNL, face primele declaratii dupa ce alianta USR PLUS a respins varianta in care liderul liberalilor sa conduca un nou Executiv. Pe de alta parte, Klaus Iohannis a declarat ca l-ar desemna premier inca o data pe Orban, daca ar fi propus de o majoritate. Principalele declaratii…

- In cazul in care coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR il va propune drept premier pe Ludovic Orban, președintele Klaus Iohannis spune ca il va desemna din nou pentru aceasta funcție.”Da, daca se formeaza o coaliție care are o majoritate in Parlament și-l propune pe Ludovic Orban il accept, il desemnez”, a…

- Daca coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR îl va propune drept premier pe Ludovic Orban, președintele Klaus Iohannis spune ca îl va desemna din nou pentru aceasta funcție.”Da, daca se formeaza o coaliție care are o majoritate în Parlament și-l propune pe Ludovic Orban îl…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca Biroul Politic National al liberalilor a decis, cu o singura abtinere, ca Florin Citu sa fie propus pentru functia de premier. "Cu o singura abtinere, Biroul Politic National al PNL a decis ca propunerea noastra pentru functia de premier sa…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat miercuri seara dupa ce liberalii au anuntat ca îl vor propune pe Florin Cîtu pentru functia de premier spunând ca PNL nu a înteles nimic din votul românilor și ca PSD nu va vota în Parlament aceasta nominalizare. Ciolacu mai…

- Ministrul de finanțe, Florin Cițu, a fost votat de membrii BPN al PNL pentru a fi propunerea formațiunii de premier. A existat o singura abținere, potrivit Antena3. Florin Cițu a fost, miercuri seara, la Palatul Cotroceni pentru a purta o discuție cu președintele Klaus Iohannis asta dupa ce fostul premier…

- Dupa retragerea lui Ludovic Orban din cursa pentru funcția de prim-ministru al viitorului guvern, au aparut nume surpriza pe lista posibililor nominalizați pentru formarea Cabinetului. Eduard Hellvig, fost secretar general al PNL, actual director al SRI, este unul dintre cei care ar putea fi desemnați…