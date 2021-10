Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dimineața la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Conform surselor G4Media și Info Sud-Est , 9 pacienți au murit in urma incendiului. In dimineața de vineri in spital se aflau 113 pacienți, dintre care 10 internați la Terapie Intensiva. Au…

- Secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid 19 din Romania sunt aproape pline. Potrivit statisticii, in unitațile sanitare de Romania, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.388. CNCAV a anunțat ca, la nivel național, erau ocupare 849 dintre cele 1.024 de paturi ATI avizate…