Mini-"Golden Eye" se invarteste deja, iar coada e uriasa, in ciuda pretului piperat al biletului. Iluminatul festiv este programat pentru ora 18:30. In jurul "Butonul magic", care va fi apasat de un copil pentru aprinderea luminitelor in tot orasul, este imbulzeala cea mai mare. Programul manifestarilor din zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie 2019 Sambata, 30 noiembrie 2019: • ora 12.00 – Dezvelirea statui (...)