- Imagini de groaza au fost surprinse de oamenii care treceau prin preajma blocului unde a avut loc explozia din aceasta seara, de pe strada Independentei a Capitalei.Explozia a avut loc intr-o bucatarie, la etajul doi al blocului cu sase etaje, de la o butelie de gaz.

- O butelie a explodat in noaptea de duminica spre luni pe terasa unui restaurant din localitatea Paulești, județul Prahova. Potrivit ISU Prahova, explozia s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in jurul ore 2.00. Explozia s-a produs la o butelie de pe terasa unui restaurant din…

- Copilul de trei ani, care a cazut de la etajul trei al unui bloc de locuit din sectorul Botanica al Capitalei este in stare grava, dar stabila. Potrivit purtatorului de cuvint al Spitalului Clinic Municipal pentru Copii "Valentin Ignatenco", micutul este constient. Nenorocirea s-a petrecut luni seara,…

- Un barbat din Piatra Neamț a produs o explozie in apartamentul unde locuia alaturi de copilul sau in varsta de șapte ani, pentru ca a pierdut custodia lui. Baiatul a suferit mai multe rani, iar toți locatarii din bloc au fost evacuați, potrivit Digi24 și Știri Neamț.ro.Barbatul, in varsta de 39 de ani,…

- Zeci de persoane au fost ranite, sambata, in urma unei explozii care a avut loc intr-o cladire din teritoriul palestinian Fasia Gaza, armata israeliana anuntand ca este vorba de un incident produs din cauza depozitarii de armament, potrivit Mediafax.ro. Explozia s-a produs intr-o cladire situata…

- Explozia s-a produs intr-o locuinta situata la parterul unei cladiri istorice din centrul arhitectural al Aradului, in urma unei acumulari de gaze de la o butelie cu furtun defect.Proprietarul locuintei a incalzit apa dintr-un boiler improvizat cu ajutorul unui arzator conectat la o butelie. La final,…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, luni, intr-un bloc din Ploiești. In urma deflagratiei, o persoana a fost ranita, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Prahova, explozia s-a produs la etajul 7 al unui bloc de pe strada Republicii, in zona Catedralei. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate:…

