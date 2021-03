Stiri pe aceeasi tema

- In 15 martie 1961, Jaguar lansa cu ocazia Salonului Auto de la Geneva modelul E-Type. La acea vreme, modelul britanic atingea o viteza maxima de 241 km/h, repriza 0-100 km/h dura mai puțin de 7 secunde, avea frane pe disc și suspensie fața/spate independenta. Performanțele nu erau atat de suprinzatoare,…

- In cadrul Salonului Auto de la Geneva din 2018 Jaguar a prezentat I-Pace, primul model electric de serie al companiei. Cateva saptamani mai tarziu, SUV-ul electric putea fi comandat și pe piața din Romania. La scurt tip de la debutul internațional au aparut o serie de zvonuri care sugerau apariția unor…

- Un automobil Porsche 911 Carrera 2 decapotabil, achizitionat de legendarul fotbalist argentinian Diego Maradona in 1993, in perioada cand juca la FC Sevilla, a fost adjudecat miercuri cu 483.000 de euro in cadrul unei licitatii organizate de casa Bonhams, informeaza presa franceza,, potrivit Agerpres.…

- A doua iterație Volvo XC60 a debutat in urma cu patru ani, in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Vedeta portofoliului Volvo, actualul XC60 a fost comercializat in peste 200.000 de exemplare numai anul trecut. In prezent, este unul dintre cele mai vandute SUV-uri coimpacte premium la nivel global. De…

- Porsche a anunțat azi ca și-a extins deținerea in producatorul auto croat Rimac la 15,5%. Porsche a inițiat un parteneriat de dezvoltare cu Rimac pe fundalul campaniei sale de mobilitate electrica. In iunie 2018, producatorul de mașini sport din Stuttgart a achiziționat o participație de 10% la Rimac.…

- Mitsubishi a lansat cea de-a treia generație Outlander in 2012, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva. Problemele financiare cu care s-a confruntat producatorul nipon in anii urmatori au amanat debutul unei noi iterații pana acum. De-a lungul anilor, SUV-ul a primit mai multe pachete de imbunatațiri…

- In cadrul Salonului Auto de la Geneva din 2019, Alfa Romeo a prezentat conceptul Tonale. Prototipul dezvoltat de italieni anticipa un nou SUV de serie cu dimensiuni compacte și bazat pe platforma lui Jeep Renegade. In plus, Tonale va fi oferit și intr-o versiune hibrida. Ultimele informații neoficiale…