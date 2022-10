VIDEO: Liniuță cu toată gama Porsche. Cine este cel mai rapid? Toamna aceasta, Mercedes-Benz s-a grabit sa completeze un puzzle foarte important pentru gama sa de modele electrice EQ. Așadar, dupa ce am vazut EQA, EQC și varful de gama EQS SUV, mai lipsea o singura piesa. Este vorba despre omologul SUV al sedanului electric Mercedes EQE. Care nu e nimeni altul decat omologul electric al Clasei E. Știm, e puțin complicat, dar o sa ne obișnuim cu toții in scurt timp. EQE SUV ESTE UN SUV CU PORTBAGAJ DE 520 DE LITRI... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

