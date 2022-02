Stiri pe aceeasi tema

Formatia Paris Saint-Germain, liderul din Ligue 1, a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa Nantes, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Frantei, conform news.ro.

PSG a pierdut in deplasare cu Nantes, scor 1-3, intr-un meci din runda cu numarul 25 din Ligue 1. Parizienii raman lideri detașați in campionat, cu 59 de puncte dupa 25 de etape. Marseille, echipa de pe locul doi, este la 13 lungimi in spatele lui PSG, dar are un meci mai puțin disputat.

Handbal Club Zalau și Magura Cisnadie s-au intalnit joi seara, in Sala Sporturilor "Gheorghe Tadici", intr-un meci restanța din ultima etapa a turului. A fost o partida presarata cu de toate, iar la final, tensiunea a atins cote maxime, dupa o decizie controversata a arbitrilor, in urma careia Zalaul…

Neymar, care a suferit o entorsa la glezna stanga, a reveni, vineri, la antrenamentele colective ale echipei Paris Saint-Germain, anunța news.ro. Neymar s-a accidentat la 28 noiembrie 2021, cand a suferit o entorsa la glezna stanga, cu leziuni ale ligamentelor.

Dupa ce a fost confirmat cu Covid-19 la finalul lui 2021, Lionel Messi s-a vindecat și a plecat marți spre Paris pentru a se alatura lui PSG.Messi a fost testat pozitiv la 28 decembrie 2021, în orasul saul natal, Rosario, unde îsi petrecea sarbatorile si unde a ramas în izolare.

PSG a avansat, luni, în optimile Cupei Franței, ca urmare a victoriei, scor 4-0, cu echipa din liga a treia, Vannes. Fara Messi și Neymar în lot, Kylian Mbappe și-a condus echipa spre victorie cu un hattrick.Kimpembe a deschis scorul pentru parizieni în minutul 28, iar Mbappe…

La o zi dupa ce a castigat al saptelea sau trofeul Balonul de Aur, argentinianul Lionel Messi a ratat antrenamentul de marti al echipei sale Paris Saint-Germain, relateaza L'Equipe, arata Agerpres. PSG, liderul la zi din Ligue 1, a anuntat intr-un comunicat ca Lionel Messi si Leandro Paredes au lipsit…

Atacantul brazilian Neymar ,care a fost scos cu targa de pe teren la meciul jucat, duminica, de echipa lui, PSG, pe terenul formatiei Saint-Etienne, in etapa a XV-a a Ligue 1, nu va mai juca in acest an, informeaza News.ro. Neymar are o entorsa la glezna stanga cu leziuni ligamentare si va…