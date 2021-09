VIDEO Liga 1: Rapidul nu mai știe să câștige (0-1 cu Voluntari) Rapidul a suferit a treia înfrângere din ultimele patru etape ale Ligii 1 la fotbal, giuleștenii fiind într-o evidenta pierdere de viteza. Trupa lui Mihai Iosif a cedat, scor 0-1, meciul jucat pe Arena Naționala contra celor de la FC Voluntari (duel din runda a zecea).



Vadim Rața a marcat unicul gol al partidei în minutul 24.



De știut:În urma înfrângerii de vineri, Rapidul a coborât provizoriu pe locul 4, facând rocada cu FC Voluntari (a urcat pe trei). Ultima victorie a giuleștenilor în Liga 1 a avut loc pe 28 august:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

